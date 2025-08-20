США предложили представить потерю пяти штатов

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американцам представить потерю пяти штатов: Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Их общая площадь превышает 650 тысяч квадратных километров. На этом примере он продемонстрировал территориальные требования российских властей к Украине.

По словам Стубба, президент США Дональд Трамп осознает масштаб этих требований. «Не стоит недооценивать умение президента Трампа вести переговоры. Он разбирается в вопросе территорий», — сказал Стубб в интервью NBC News.

Ранее Трамп призывал обсудить «обмен территориями» с учетом нынешней линии соприкосновения. Он говорил, что Украина по условиям будущего мирного соглашения «получит много земли». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов обсуждать территориальные вопросы на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.