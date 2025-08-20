USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

США предложили представить потерю пяти штатов

21:09 827

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американцам представить потерю пяти штатов: Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Их общая площадь превышает 650 тысяч квадратных километров. На этом примере он продемонстрировал территориальные требования российских властей к Украине.

По словам Стубба, президент США Дональд Трамп осознает масштаб этих требований. «Не стоит недооценивать умение президента Трампа вести переговоры. Он разбирается в вопросе территорий», — сказал Стубб в интервью NBC News.

Ранее Трамп призывал обсудить «обмен территориями» с учетом нынешней линии соприкосновения. Он говорил, что Украина по условиям будущего мирного соглашения «получит много земли». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов обсуждать территориальные вопросы на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 5107
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
21:35 4816
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
21:31 608
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20:39 3335
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20:34 2021
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
17:32 4427
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
15:00 7653
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
13:08 6670
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 2808
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 1363
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 1913

