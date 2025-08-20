USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья

Вооруженные силы Украины начали создавать угрозу окружения российской группировки, которая около недели назад прорвала оборону в районе Доброполья на глубину не менее 10 километров. Об этом пишет BBC со ссылкой на данные аналитиков и мониторинговых проектов.

Ранее в район прорыва украинское командование перебросило подкрепления, в том числе подразделение Нацгвардии «Азов». К настоящему времени наступление россиян удалось остановить, вернуть контроль над населенными пунктами по линии Рубежное — Золотой Колодец — Весёлое и вклиниться в основание российского «выступа», что создало угрозу его отсечения.

Согласно картам украинского OSINT-проекта DeepState и близкого к Минобороны РФ телеграм-канала «Рыбарь», передовые российские части, продвинувшиеся дальше остальных, уже оказались изолированы от основных сил. На карте Института изучения войны (ISW) окружение российских частей не обозначено, но американские аналитики тоже пишут об этой угрозе.

Боевые действия в этом районе остаются интенсивными: обе стороны продолжают перебрасывать резервы. Российский военный блогер Борис Рожин сообщил, что после контратак ВСУ в районах Золотого Колодца и Весёлого линия фронта сместилась в сторону Кучерового Яра, где российские войска удерживают оборону на ключевых высотах.

По оценке украинского военного эксперта Константина Машовца, российские войска пытаются деблокировать передовые подразделения ударами с правого фланга в районе сел Шаховое и Новое Шаховое в направлении Кучерового Яра, а также продолжают наступление в сторону Родинского. В то же время ВСУ ведут контратаки у основания «выступа» с целью перерезать его по кратчайшему направлению Никаноровка — Маяк и постепенно сузить зону контроля противника.

Геолокационные материалы последних дней свидетельствуют, что российские войска сумели продвинуться к северо-западу от Полтавки и северо-востоку от Владимировки (юго-восточнее Доброполья). Однако их темпы уступают продвижению украинской армии. 19 августа начались бои за населенный пункт Маяк, что, по словам Машовца, указывает на потерю Россией устойчивого контроля над основанием своего вклинения и растущую угрозу его окружения.

По оценке ISW, обе стороны имеют в этом районе относительно малую плотность войск, а оборонительные позиции представляют собой, скорее, отдельные опорные пункты, чем сплошную линию. Эксперты отмечают, что ситуация остается динамичной и может измениться в любую сторону.

