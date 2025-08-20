В конце июля в нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, было зафиксировано многократное превышение содержания органических хлоридов. Каким образом загрязненная нефть оказалась в системе, до сих пор неизвестно. Первой тревогу подняла итальянская компания Eni, после чего с аналогичными данными выступили чешская Orlen и румынская OMV Petrom. Часть сырья уже попала на нефтеперерабатывающий завод в Италии, другие партии хранятся в резервуарах, а танкер Delta Blue, вышедший в конце июля из Джейхана, до сих пор дрейфует у берегов Португалии, поскольку покупатель отказывается принимать груз.

Официальной версии произошедшего пока нет. Компания British Petroleum (BP), являющаяся оператором трубопровода и терминала, заявила о начале расследования и продолжает транспортировку с дополнительными проверками. Тем временем румынские СМИ со ссылкой на источники в правительстве пишут, что не исключают версию о российской диверсии. Пока это лишь предположение, которое, тем не менее, на фоне информационных войн в Европе получило собственную динамику: российские медиа начали активно распространять звучащие на Западе обвинения в адрес Москвы, пытаясь превратить их в повод для новых политических дискуссий. Как уже сообщалось, Казахстан принял решение приостановить до выяснения обстоятельств экспорт нефти по БТД. Для Астаны этот маршрут имеет стратегическое значение, поскольку позволяет диверсифицировать экспортные потоки и уменьшать зависимость от России.

Напомним, что стоимость четырех партий загрязненной нефти, оказавшейся в распоряжении европейских компаний, оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Теоретически можно требовать от поставщиков компенсации, однако случаи попадания хлора в нефть происходят регулярно - органические хлориды используют в процессе добычи для повышения нефтеотдачи, и обычно сырье проходит очистку до подачи в экспортные трубы. Устранение последствий может занять до трех месяцев, пока не будут полностью очищены трубопроводы и не проведены дополнительные анализы. К слову, наличие хлора в нефти не делает ее непригодной, речь лишь о степени загрязнения. При значительном превышении норм хлор способен вызвать коррозию и вывести из строя оборудование на нефтеперерабатывающих заводах. В других случаях хлор можно постепенно смешивать с чистыми партиями нефти. Именно так решали проблему в 2019 году, когда на белорусском участке трубопровода «Дружба» была обнаружена нефть с высоким содержанием органических хлоридов. Тогда Польша временно прекратила прием, а в российской «Транснефти» заявили, что источник загрязнения находился в Самарской области, где частный терминал сливал в трубу некачественное сырье. Российские эксперты уверяют, что нынешняя ситуация носит, скорее, технический, нежели политический характер. По их словам, у импортеров достаточно места для хранения и времени, чтобы постепенно смешивать сырье, не создавая серьезных рисков.

Тем не менее, предположение о диверсии возвращает нас к событиям августа 2008 года. Тогда, всего за три дня до начала российской военной интервенции в Грузии, на турецкой территории нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан прогремел мощный взрыв. Поставка нефти была остановлена более чем на две недели, а Азербайджан потерял тогда около миллиарда долларов дохода. Формально ответственность взяла на себя Рабочая партия Курдистана, однако в 2014 году американское агентство Bloomberg со ссылкой на секретный доклад ЦРУ опубликовало совсем иную версию. В отчете говорилось, что за взрывом стояла кибератака, осуществленная российскими спецслужбами. Два неизвестных в черной форме проникли на компрессорную станцию, взломали систему видеонаблюдения и внедрили вирус, искусственно подняв давление в трубе. Сигналы тревоги были блокированы, и даже спутниковая система мониторинга оказалась выведена из строя. Расследование показало: террористы из РПК взяли на себя ответственность по заранее согласованной схеме, тогда как настоящими исполнителями были российские хакеры, снабженные дорогим спецоборудованием. Сегодняшнее загрязнение нефти хлором не имеет доказанной связи с той атакой, но совпадение слишком очевидно, чтобы его игнорировать. На карту поставлены не только репутация нефтепровода БТД и экономические интересы Азербайджана и Казахстана, но и вопросы энергетической безопасности Европы, которая все активнее ищет альтернативу российскому сырью.