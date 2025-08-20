Цены на бензин в России бьют рекорды

Биржевые цены на бензин в России продолжают обновлять исторические максимумы на фоне остановки ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после атак беспилотников. С начала августа это уже восьмое подряд обновление рекордов.

На торгах Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи в среду стоимость бензина АИ-95 достигла 82 253 рублей (1 700 манатов) за тонну, прибавив 1,1% за день. С начала лета рост составил 35%, а с начала года — более 50%. Ранее рекордные значения фиксировались 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 19 августа.

Цена бензина АИ-92 увеличилась на 0,8% за сутки и на 40% с начала года, достигнув 72 514 рублей (1 500 манатов) за тонну. Это также стало историческим максимумом, третьим подряд.

Рост цен связан с сокращением производства топлива из-за остановки НПЗ. 2 августа после атаки дронов был остановлен Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» (мощность 8,3 млн тонн в год), а также частично ограничена работа Рязанского НПЗ компании, крупнейшего в России (6,9 млн тонн из 13,8). 11 августа перестал принимать сырье Саратовский НПЗ «Роснефти» (5,8 млн тонн).

15 августа были выведены из строя еще два крупных предприятия — Волгоградский НПЗ «Лукойла» (14,8 млн тонн в год) и Самарский НПЗ «Роснефти» (8,5 млн тонн).

В результате нефтяники за три недели потеряли 44,3 млн тонн годовых мощностей — около 13,5% от общего объема переработки в стране, который, по оценке компании «Восток Капитал», составляет 328 млн тонн в год.