Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Израиль запускает проект E1

20 августа 2025, 22:01

Власти Израиля окончательно одобрили проект строительства новых поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters.

План, получивший название E1, предусматривает застройку территории между Иерусалимом и израильским поселением Маале Адумим. Таким образом это расширит заселенную израильтянами территорию вокруг Восточного Иерусалима за «зеленой чертой» (международно признанной границей Израиля) на палестинских территориях.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал решение «шагом, который, по сути, стирает иллюзорную концепцию сосуществования двух государств».

Как поясняет Reuters, строительство инфраструктуры может начаться уже в течение нескольких месяцев, а первые дома для поселенцев могут появиться примерно через год.

Израильские поселения на Западном берегу начали появляться после Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество считает поселения незаконными, так как они возводятся на оккупированных территориях. Израиль обвинения в нарушении международного права отвергает. По состоянию на 2023 год на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме располагались 144 израильских поселения.

План E1 впервые появился еще в 2010 году — однако тогда на фоне резкой международной реакции Израиль отказался от его реализации.

Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже
20 августа 2025, 22:20
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли
20 августа 2025, 15:21
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу
20 августа 2025, 21:35
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
20 августа 2025, 22:26
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
20 августа 2025, 20:39
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США
20 августа 2025, 17:32
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
20 августа 2025, 15:00
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
20 августа 2025, 13:08
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
20 августа 2025, 19:19
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии
20 августа 2025, 23:28

