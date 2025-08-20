Израиль запускает проект E1

План, получивший название E1, предусматривает застройку территории между Иерусалимом и израильским поселением Маале Адумим. Таким образом это расширит заселенную израильтянами территорию вокруг Восточного Иерусалима за «зеленой чертой» (международно признанной границей Израиля) на палестинских территориях.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал решение «шагом, который, по сути, стирает иллюзорную концепцию сосуществования двух государств».

Как поясняет Reuters, строительство инфраструктуры может начаться уже в течение нескольких месяцев, а первые дома для поселенцев могут появиться примерно через год.

Израильские поселения на Западном берегу начали появляться после Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество считает поселения незаконными, так как они возводятся на оккупированных территориях. Израиль обвинения в нарушении международного права отвергает. По состоянию на 2023 год на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме располагались 144 израильских поселения.

План E1 впервые появился еще в 2010 году — однако тогда на фоне резкой международной реакции Израиль отказался от его реализации.