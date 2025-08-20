Сирия возобновила работу посольства в Ливии спустя 13 лет

Посольство Сирийской Арабской Республики возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет. Об этом сообщило заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ).

Согласно заявлению, делегация сирийского МИД уже начала предоставлять консульские услуги во временной штаб-квартире в ливийской столице.

Ранее между Сирией и Ливией после многолетнего перерыва возобновилось прямое авиасообщение. Из международного аэропорта Дамаска в Триполи вылетел первый рейс авиакомпании «Сирийские авиалинии».

В апреле на полях четвертого Дипломатического форума в Анталье премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба договорился с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа о создании комитета для укрепления сотрудничества между странами. В мае глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани объявил о намерении своей страны вновь открыть посольство и консульство в Ливии. Дипломатическое представительство Сирии в Триполи было закрыто в 2012 году на фоне продолжавшегося с 2011 года сирийского конфликта.