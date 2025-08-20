USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Армяно-американские учения завершились

20 августа 2025, 22:33 392

В Армении завершились армяно-американские совместные военные учения Eagle Partner-2025, сообщили в Минобороны республики.

Церемония закрытия прошла 20 августа. В ведомстве отметили, что руководство учений поблагодарило личный состав за успешное сотрудничество, плодотворное проведение мероприятий и обмен опытом.

Учения Eagle Partner-2025 стартовали 12 августа и проходили с участием военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Основное внимание было уделено подготовке и выполнению миротворческих задач, включая процедуры медицинской эвакуации.

Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 9371
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6078
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6070
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 2910
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 3852
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4051
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5214
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8400
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7466
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
20 августа 2025, 19:19 3908
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии обновлено 23:28
20 августа 2025, 23:28 2062

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 9371
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6078
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6070
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 2910
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 3852
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4051
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5214
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8400
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7466
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
20 августа 2025, 19:19 3908
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии обновлено 23:28
20 августа 2025, 23:28 2062
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться