Армяно-американские учения завершились

В Армении завершились армяно-американские совместные военные учения Eagle Partner-2025, сообщили в Минобороны республики.
Церемония закрытия прошла 20 августа. В ведомстве отметили, что руководство учений поблагодарило личный состав за успешное сотрудничество, плодотворное проведение мероприятий и обмен опытом.
Учения Eagle Partner-2025 стартовали 12 августа и проходили с участием военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Основное внимание было уделено подготовке и выполнению миротворческих задач, включая процедуры медицинской эвакуации.