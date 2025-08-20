Нидерланды перебрасывают Patriot в Польшу

Нидерланды перебрасывают в Польшу два зенитных ракетных комплекса Patriot и около 300 военнослужащих для охраны логистического центра НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Комплексы будут перемещены с 1 декабря, а развертывание продлится до 1 июня следующего года. Речь идет об интегрированной батарее, включающей два комплекса Patriot, систему ПВО NASAMS и средства противодействия дронам. В сотрудничестве с партнерами Нидерланды обеспечат эшелонированную воздушную оборону от угроз баллистическими и крылатыми ракетами, а также от самолетов, вертолетов и беспилотников.

«Оборона предоставляет высокотехнологичные способности. Они дефицитны, но Нидерланды способны их обеспечить. Эта миссия служит трем целям: защита территории НАТО, сдерживание российской агрессии и безусловная поддержка Украины. Так мы держим российскую угрозу как можно дальше», — заявил Брекелманс.

Центр NSATU координирует подготовку украинских военных и обеспечивает поставки военной помощи. В Минобороны подчеркнули, что развернутая воздушная оборона позволит безопасно выполнять логистические операции и гарантировать доставку вооружений союзников до места назначения.