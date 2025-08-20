Украина выходит из еще одного соглашения СНГ

Украина приняла решение выйти из еще одного соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона о выходе из Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами-участниками СНГ», — написал Мельничук.

Документ был подписан в Москве 25 ноября 1998 года и ратифицирован Украиной 20 апреля 2000 года.

Ранее украинские власти уже неоднократно заявляли о намерении выйти из соглашений, заключенных с Россией, Беларусью, Сирией, а также из ряда документов в рамках СНГ.