Путин о ядерном щите России

Россия обладает надежным ядерным щитом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летним юбилеем.
Путин выразил уверенность, что работа в отрасли будет продолжаться, включая развитие фундаментальных и прикладных исследований, а также укрепление международного сотрудничества в атомной сфере. «Уверен, что вы и впредь будете идти вперед, наращивать исследования и продолжать курс на укрепление международной кооперации», — говорится в телеграмме.
Российский лидер также отметил, что гордится именами выдающихся основателей ядерного проекта.