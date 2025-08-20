От охранника до шпиона: в Осло судят мужчину за шпионаж на Россию

В Норвегии 20 августа начался судебный процесс над бывшим охранником посольства США в Осло, которого обвиняют в шпионаже в пользу России и Ирана, сообщает агентство AFP.

По версии следствия, норвежец сам установил контакт с представителями двух стран и с марта по ноябрь 2024 года передал им сведения о работе посольства: 50 номеров автомобилей, информацию о деятельности диппредставительства, а также 212 имен, 229 номеров телефонов и 81 адрес, связанных с действующими и бывшими дипломатами, сотрудниками посольства и членами их семей.

Кроме того, обвинение утверждает, что подсудимый предоставил России и Ирану план посольства, данные о процедурах безопасности на его территории и список курьеров норвежской секретной службы. Передача информации происходила на встречах в Норвегии, Сербии и Турции. Взамен он получил около 20 тысяч евро наличными от российской стороны и в биткоинах от иранской.

Сторона обвинения представила как доказательство электронное письмо подсудимого, в котором он предлагал российскому посольству «информацию, которая может быть полезной для вас». Всего переписка состоит из 42 писем, сообщает норвежская NRK.

The New York Times пишет, что подсудимого зовут Мохамед О. На момент задержания в ноябре прошлого года ему было 20 лет. По данным AFP и NRK, он объяснил свое решение сотрудничать с посольствами РФ и Ирана возмущением действиями сотрудников американского диппредставительства и норвежских правоохранителей, которые проводили учения по защите дипломатов от пропалестинских активистов.

Адвокат подсудимого заявила, что ее клиент сожалеет о содеянном. При этом защита утверждает, что норвежец не имел доступа к секретной информации и, следовательно, не передавал ее третьим лицам.

Судебный процесс запланирован на восемь заседаний. В случае признания виновным Мохамеду О. грозит до 21 года лишения свободы.