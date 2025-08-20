USD 1.7000
Украина расторгла меморандум с Ираном

20 августа 2025, 23:44 439

Кабинет министров Украины разорвал меморандум с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран по безвизовым поездкам граждан с дипломатическими и служебными паспортами, заключенного 15 марта 1993 года в Киеве», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Напомним, что в ноябре 2024 года Украина также прекратила действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении, заключенного в 1993 году. Киев обвиняет Иран в оказании помощи России в войне с Украиной.

Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 9376
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6081
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6076
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 2921
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 3853
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4056
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5218
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8402
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7469
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
20 августа 2025, 19:19 3911
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии обновлено 23:28
20 августа 2025, 23:28 2066

