Украина расторгла меморандум с Ираном

Кабинет министров Украины разорвал меморандум с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами.

«Прекращено действие меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран по безвизовым поездкам граждан с дипломатическими и служебными паспортами, заключенного 15 марта 1993 года в Киеве», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Напомним, что в ноябре 2024 года Украина также прекратила действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении, заключенного в 1993 году. Киев обвиняет Иран в оказании помощи России в войне с Украиной.