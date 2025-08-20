Британия ввела санкции против кыргызстанских криптосетей

Великобритания ввела новые санкции против финансовых структур, включая криптовалютные сети Кыргызстана, которые, по утверждению Лондона, используются Россией для обхода западных санкций. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, опубликованном 20 августа.

«В условиях продолжающегося воздействия санкций Россия обратилась к финансовому сектору для переправки денег через непрозрачные сети, в том числе с использованием криптовалют», — отмечается в сообщении.

Новые меры касаются трех физических и пяти юридических лиц, а также инфраструктуры A7A5 — криптовалюты, привязанной к рублю и запущенной в Кыргызстане. По данным Великобритании, за четыре месяца через A7A5 по заказу РФ было переведено 9,3 миллиарда долларов (около 8 млрд евро). «Если Кремль думает, что может скрыть свои попытки смягчить удар санкций через сомнительные криптовалютные сети, он глубоко ошибается», — заявил заместитель главы МИД Великобритании Стивен Даути.

Под санкции попали кыргызская криптобиржа Grinex, компания Tengricoin, управляющая криптобиржей Meer Crypto Exchange, а также компания Old Vector, создавшая A7A5 для трансграничных платежей. В список также вошла люксембургская компания Altair Holding, поддерживающая РФ и контролирующая организации в российском финансовом секторе.

Кроме того, санкции затронули кыргызский «Капитал Банк Центральной Азии», его директора Кантемира Чалбаева и главу Торговой компании Кыргызстана Жанышбека Уулу Назарбека.

Меры были приняты после переговоров в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая британского премьер-министра Кира Стармера.

В ответ на действия Лондона Россия ввела санкции против ряда британских СМИ, неправительственных организаций и консалтинговых структур.