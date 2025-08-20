USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Британия ввела санкции против кыргызстанских криптосетей

20 августа 2025, 23:58 121

Великобритания ввела новые санкции против финансовых структур, включая криптовалютные сети Кыргызстана, которые, по утверждению Лондона, используются Россией для обхода западных санкций. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, опубликованном 20 августа.

«В условиях продолжающегося воздействия санкций Россия обратилась к финансовому сектору для переправки денег через непрозрачные сети, в том числе с использованием криптовалют», — отмечается в сообщении.

Новые меры касаются трех физических и пяти юридических лиц, а также инфраструктуры A7A5 — криптовалюты, привязанной к рублю и запущенной в Кыргызстане. По данным Великобритании, за четыре месяца через A7A5 по заказу РФ было переведено 9,3 миллиарда долларов (около 8 млрд евро). «Если Кремль думает, что может скрыть свои попытки смягчить удар санкций через сомнительные криптовалютные сети, он глубоко ошибается», — заявил заместитель главы МИД Великобритании Стивен Даути.

Под санкции попали кыргызская криптобиржа Grinex, компания Tengricoin, управляющая криптобиржей Meer Crypto Exchange, а также компания Old Vector, создавшая A7A5 для трансграничных платежей. В список также вошла люксембургская компания Altair Holding, поддерживающая РФ и контролирующая организации в российском финансовом секторе.

Кроме того, санкции затронули кыргызский «Капитал Банк Центральной Азии», его директора Кантемира Чалбаева и главу Торговой компании Кыргызстана Жанышбека Уулу Назарбека.

Меры были приняты после переговоров в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая британского премьер-министра Кира Стармера.

В ответ на действия Лондона Россия ввела санкции против ряда британских СМИ, неправительственных организаций и консалтинговых структур.

Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 9379
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6082
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6076
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 2922
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 3854
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4056
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5221
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8404
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7470
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
20 августа 2025, 19:19 3912
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии обновлено 23:28
20 августа 2025, 23:28 2066

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 9379
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6082
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6076
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 2922
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 3854
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4056
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5221
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8404
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7470
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
20 августа 2025, 19:19 3912
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартовал на рекордном чемпионате мира в Бразилии обновлено 23:28
20 августа 2025, 23:28 2066
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться