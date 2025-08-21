USD 1.7000
Массовое отравление фастфудом в двух районах Азербайджана

00:13 1203

В Шамкирском районе произошло массовое отравление, сообщают местные СМИ.

Согласно информации, около 20 человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Предположительно, причиной отравления стало употребление фастфуда.

Еще пять человек отравились фастфудом в селе Айюблы Товузского района. Все пострадавшие госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что все пострадавшие являются членами одной семьи.

Родственники сообщили, что недомогание у пострадавших возникло после употребления донера. В связи с происшествием проводятся проверки.

