Массовое отравление фастфудом в двух районах Азербайджана

Согласно информации, около 20 человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Еще пять человек отравились фастфудом в селе Айюблы Товузского района. Все пострадавшие госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что все пострадавшие являются членами одной семьи.

Родственники сообщили, что недомогание у пострадавших возникло после употребления донера. В связи с происшествием проводятся проверки.