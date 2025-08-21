Детали ночного звонка Трампа Путину

Беседа президентов России и США состоялась во время переговоров Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

В Москве в то время уже была ночь, напомнил Бессент. По его словам, Трамп передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение, на что российский президент ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».

«Я думаю, Путин хотел, чтобы ему позвонили в тот вечер, что доказывает: ему не терпелось услышать, что скажет президент [Трамп]», — добавил Бессент.

Президент США оценил разговор с Путиным как очень хороший. По словам Трампа, они с Путиным договорились о проведении двусторонней встречи с Зеленским.

Белый дом затем опубликовал снимок во время телефонного разговора, он велся в Овальном кабинете. В кадр попали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Напротив Трампа сидит переводчик с блокнотом. Беседа велась по громкой связи, выяснило CNN.

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился 40 минут, уточнил Кремль.