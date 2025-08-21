USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Детали ночного звонка Трампа Путину

00:27 1370

Министр финансов США Скотт Бессент раскрыл детали звонка президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину. Это произошло в эфире Fox Business.

Беседа президентов России и США состоялась во время переговоров Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

В Москве в то время уже была ночь, напомнил Бессент. По его словам, Трамп передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение, на что российский президент ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».

«Я думаю, Путин хотел, чтобы ему позвонили в тот вечер, что доказывает: ему не терпелось услышать, что скажет президент [Трамп]», — добавил Бессент.

Президент США оценил разговор с Путиным как очень хороший. По словам Трампа, они с Путиным договорились о проведении двусторонней встречи с Зеленским.

Белый дом затем опубликовал снимок во время телефонного разговора, он велся в Овальном кабинете. В кадр попали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Напротив Трампа сидит переводчик с блокнотом. Беседа велась по громкой связи, выяснило CNN.

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился 40 минут, уточнил Кремль.

Россия массированно атакует Украину
Россия массированно атакует Украину
01:31 558
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
00:43 1285
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 10241
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6551
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6620
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 3799
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 4107
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4912
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5594
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8818
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7886

ЭТО ВАЖНО

Россия массированно атакует Украину
Россия массированно атакует Украину
01:31 558
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
00:43 1285
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 10241
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6551
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6620
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 3799
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 4107
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4912
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5594
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8818
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться