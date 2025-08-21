USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте

00:43 1285

Загрязнение Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достигло опасного уровня и угрожает морской флоре и фауне. Контакт с водой может привести к рвоте, тошноте и лихорадке из-за увеличения количества микробов, заявил доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган в интервью газете Yeni Alanya.

Местные жители отмечают, что вода стала более мутной по сравнению с прошлым годом, а количество пластиковых отходов на пляжах значительно увеличилось.

По словам Догана, нарушение экологического баланса в районе Аланьи и Газипаши вызвано не только туристической активностью, но и попаданием в море отходов сельхозпроизводства, а также климатическими изменениями, что приводит к росту численности микробов. «Морской экосистеме также угрожают отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика», — подчеркнул он.

Ученый отметил, что туристическая индустрия и сельское хозяйство должны действовать совместно. «Если не принять меры сегодня, в следующем году может быть слишком поздно», — добавил он.

Экологи предлагают для снижения загрязнения усилить регулярный вывоз мусора, создать совместную программу аудита туристического и сельскохозяйственного секторов, а также повысить экологическую осведомленность населения через образовательные программы.

Россия массированно атакует Украину
Россия массированно атакует Украину
01:31 560
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
00:43 1286
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 10244
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6552
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6620
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 3799
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 4107
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4913
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5595
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8818
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7886

ЭТО ВАЖНО

Россия массированно атакует Украину
Россия массированно атакует Украину
01:31 560
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
00:43 1286
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 10244
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6552
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6620
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 3799
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 4107
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4913
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5595
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8818
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться