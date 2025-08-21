Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте

Загрязнение Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достигло опасного уровня и угрожает морской флоре и фауне. Контакт с водой может привести к рвоте, тошноте и лихорадке из-за увеличения количества микробов, заявил доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган в интервью газете Yeni Alanya.

Местные жители отмечают, что вода стала более мутной по сравнению с прошлым годом, а количество пластиковых отходов на пляжах значительно увеличилось.

По словам Догана, нарушение экологического баланса в районе Аланьи и Газипаши вызвано не только туристической активностью, но и попаданием в море отходов сельхозпроизводства, а также климатическими изменениями, что приводит к росту численности микробов. «Морской экосистеме также угрожают отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика», — подчеркнул он.

Ученый отметил, что туристическая индустрия и сельское хозяйство должны действовать совместно. «Если не принять меры сегодня, в следующем году может быть слишком поздно», — добавил он.

Экологи предлагают для снижения загрязнения усилить регулярный вывоз мусора, создать совместную программу аудита туристического и сельскохозяйственного секторов, а также повысить экологическую осведомленность населения через образовательные программы.