У Зеленского назвали условие для обсуждения мира с Россией

Киев не видит смысла обсуждать вопросы мира с Москвой до определения гарантий безопасности, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телеканала «Рада».

«Без гарантий безопасности, без четкого понимания Украиной и нашими партнерами в Европе и США, что это за гарантии для Украины и всего европейского континента, нет смысла говорить про другие вопросы в рамках переговорного процесса по установлению устойчивого мира», — отметил Жовква.

Он подчеркнул, что предоставляемые Киеву гарантии должны иметь как военный, так и политический характер, включая сохранение армии с нынешней численностью и членство Украины в Европейском союзе.

При этом замглавы Офиса президента не уточнил, рассчитывает ли Киев на размещение на своей территории контингентов европейских стран.