Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

ХАМАС обратился к посредникам

Палестинское движение ХАМАС призвало посредников оказать максимальное давление на израильское руководство на фоне начала военной операции в секторе Газа.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

«Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление против палестинского народа», — говорится в сообщении ХАМАС.

В организации подчеркнули, что решение израильского руководства начать военную операцию свидетельствует о «пренебрежении ко всем усилиям посредников» в рамках переговоров о прекращении огня в Газе.

01:31
00:43
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00
Россия массированно атакует Украину
Россия массированно атакует Украину
01:31
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
00:43
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20
20 августа 2025, 22:20 10244
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6553
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35
20 августа 2025, 21:35 6621
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26
20 августа 2025, 22:26 3801
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39
20 августа 2025, 20:39 4108
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34
20 августа 2025, 20:34 4914
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32
20 августа 2025, 17:32 5597
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00
20 августа 2025, 15:00 8819
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08
20 августа 2025, 13:08 7887
