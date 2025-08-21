ХАМАС обратился к посредникам

Палестинское движение ХАМАС призвало посредников оказать максимальное давление на израильское руководство на фоне начала военной операции в секторе Газа.
Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.
«Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление против палестинского народа», — говорится в сообщении ХАМАС.
В организации подчеркнули, что решение израильского руководства начать военную операцию свидетельствует о «пренебрежении ко всем усилиям посредников» в рамках переговоров о прекращении огня в Газе.