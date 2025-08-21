Россия массированно атакует Украину

Военные зафиксировали движение российских дронов в нескольких регионах. В Днепропетровской области отмечена группа БПЛА, движущаяся на север, а в Одесской области ударные дроны следуют в том же направлении. В Кировоградской области выявлена группа «шахедов», летящая в сторону Винницкой области, где также зафиксированы дроны, направляющиеся на запад.

На Харьковщине БПЛА движутся в направлении Полтавской и Кировоградской областей. В Полтавской области зафиксирована группа «шахедов», курсирующая на запад, а в Сумской области ударные дроны следуют на Полтавщину и Черниговщину. На Черниговщине группа БПЛА движется в сторону Киевской области.