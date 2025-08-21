USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Киев не хочет повторять «ошибку Будапешта»

01:54 232

Киев не хочет повторять «ошибку Будапешта» в гарантиях безопасности Запада, заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Он рассказал о разговоре с советниками по нацбезопасности европейских стран и подтвердил, что они следуют «приоритетам, которые определили лидеры».

«Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку «Будапешта» и десятилетия декларативных заявлений. В наше время - точно без ошибок», — написал он в своем телеграм-канале.

Ермак добавил, что Украина «готова к любому формату разговора» об окончании войны. Он выразил благодарность американскому президенту Трампу, США и Европе.

Согласно Будапештскому меморандуму, в 1994 году Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ страны.

Россия массированно атакует Украину
Россия массированно атакует Украину
01:31 565
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
Критический уровень загрязнения на известном турецком курорте
00:43 1290
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено 22:20
20 августа 2025, 22:20 10246
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
20 августа 2025, 15:21 6553
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
20 августа 2025, 21:35 6622
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику
Россияне усиливают давление на фронте и меняют тактику обновлено 22:26
20 августа 2025, 22:26 3801
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20 августа 2025, 20:39 4108
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20 августа 2025, 20:34 4917
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
20 августа 2025, 17:32 5597
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
20 августа 2025, 15:00 8820
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
20 августа 2025, 13:08 7888

