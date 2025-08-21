Киев не хочет повторять «ошибку Будапешта»

Он рассказал о разговоре с советниками по нацбезопасности европейских стран и подтвердил, что они следуют «приоритетам, которые определили лидеры».

«Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку «Будапешта» и десятилетия декларативных заявлений. В наше время - точно без ошибок», — написал он в своем телеграм-канале.

Ермак добавил, что Украина «готова к любому формату разговора» об окончании войны. Он выразил благодарность американскому президенту Трампу, США и Европе.

Согласно Будапештскому меморандуму, в 1994 году Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ страны.