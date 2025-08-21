USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Украина «требует гарантии», Россия «хочет территории», а Путин «расчетлив»

Соединенные Штаты получили детали переговорных позиций России и Украины и работают над ними, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца», — сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, Украина требует гарантий безопасности, а Россия «хочет определенные территории» (Украины – ред.). Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным.

Вэнс отметил, что США и союзники продолжают работать над гарантиями безопасности для Украины, но «пока не все выработали», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам Вэнса, США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украины, пока не поймут, что требуется. Вице-президент подчеркнул, что именно европейцам предстоит «взять на себя львиную долю» в будущих гарантиях. «Я не думаю, что мы должны нести здесь это бремя... Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль. Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил: им придется сделать здесь шаг вперед», — цитирует Reuters Вэнса.

Вице-президент США также сказал, что Россия хочет часть украинской территории, «большинство которой она оккупировала, но часть — нет». Вэнс добавил, что лидеры России и Украины могут прийти к договоренностям по вопросам территорий и безопасности на личной встрече. «Думаю, что если пройти через бюрократическую процедуру, то ответ будет «да» ...Иногда лидеры, сидя лицом к лицу, могут преодолеть тупик, с которым их команды не всегда справляются», — ответил Вэнс на вопрос, можно ли ожидать, что на личной встрече Путин и Зеленский обсудят и согласуют основные детали мирного соглашения.

Euractiv со ссылкой на источники ранее писал, что советники по национальной безопасности лидеров тех стран, что намерены участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности, в течение следующей недели намерены разработать план для обсуждения. WSJ также указывала, что гарантии будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий. При этом в МИД России заявили, что против любого сценария с размещением войск НАТО в Украине.

Вице-президент США, рассказывая о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, назвал его «расчетливым». Он уточнил, что никогда не встречался с Путиным лично, но не раз общался с ним по телефону. «У американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», — сказал Вэнс, добавив, что Путин — это «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

