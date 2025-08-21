У США и Европы есть четыре варианта гарантий безопасности для Украины, сообщает The Times.

Первый вариант включает в себя обучение войск на территории Украины. Великобритания и Франция могут направить тысячи военнослужащих для обучения Вооруженных сил Украины в западной части страны, недалеко от Львова. Для этого будет также создан координационный центр в Киеве во главе с британским военным офицером. В то же время Европа продолжит поставлять Украине оружие. Кроме этого, в небе страны будет патрулировать «воздушная полиция» — «Тайфуны» или F-35. США могли бы оказать как военную, так и разведывательную поддержку Украине.

Второй вариант — предоставление США ограниченных гарантий безопасности, чтобы заставить Европу засомневаться в размещении войск в Украине. «Коалиция желающих» тогда бы сосредоточилась на патрулировании с воздуха. Они также могли бы ввести бесполетную зону.

В рамках третьего варианта предусматривается предоставление коллективной безопасности НАТО, аналогичные статье 5. Согласно этой статье, нападения на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов.

Последний вариант — создание альянса в области безопасности, подобный союзу США с Южной Кореей или Японией. Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанный в 1960 году, обязывает США защищать Японию. Он также разрешает присутствие американских военных баз на японской территории.

В рамках мирного соглашения Украина хочет получить гарантии безопасности. WSJ ранее сообщала, что гарантии будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий. США заявляли, что их военных в Украине не будет, но поддержка с воздуха — один из возможных вариантов.