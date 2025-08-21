USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Четыре варианта гарантий безопасности для Украины

09:07 2159

У США и Европы есть четыре варианта гарантий безопасности для Украины, сообщает The Times.

По данным британской газеты, руководители вооруженных сил в десятидневный срок разрабатывают план европейских гарантий, который бы поддержали США.

Первый вариант включает в себя обучение войск на территории Украины. Великобритания и Франция могут направить тысячи военнослужащих для обучения Вооруженных сил Украины в западной части страны, недалеко от Львова. Для этого будет также создан координационный центр в Киеве во главе с британским военным офицером. В то же время Европа продолжит поставлять Украине оружие. Кроме этого, в небе страны будет патрулировать «воздушная полиция» — «Тайфуны» или F-35. США могли бы оказать как военную, так и разведывательную поддержку Украине.

Второй вариант — предоставление США ограниченных гарантий безопасности, чтобы заставить Европу засомневаться в размещении войск в Украине. «Коалиция желающих» тогда бы сосредоточилась на патрулировании с воздуха. Они также могли бы ввести бесполетную зону.

В рамках третьего варианта предусматривается предоставление коллективной безопасности НАТО, аналогичные статье 5. Согласно этой статье, нападения на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов.

Последний вариант — создание альянса в области безопасности, подобный союзу США с Южной Кореей или Японией. Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанный в 1960 году, обязывает США защищать Японию. Он также разрешает присутствие американских военных баз на японской территории.

В рамках мирного соглашения Украина хочет получить гарантии безопасности. WSJ ранее сообщала, что гарантии будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий. США заявляли, что их военных в Украине не будет, но поддержка с воздуха — один из возможных вариантов.

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 260
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 632
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6762
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7206
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 630
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5727
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 963
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2537
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 541
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1001
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1040

