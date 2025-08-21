Арестован сын советника министра обороны Армении

Сын одного из советников министра обороны Армении Сурена Папикяна арестован по делу об убийстве 24-летнего мужчины у дома «криминального авторитета» Рустама Степаняна, пишут армянские СМИ.

15 августа 24-летнего Мамикона Д. обнаружили с огнестрельным ранением в селе Прошян. Его доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Отмечается, что умерший не был связан с криминальными кругами. Причины, по которым он оказался на месте происшествия и получил ранение, пока неизвестны.

По данным СМИ, правоохранители нашли трех подозреваемых, суд уже арестовал их. Один из них – Арташес Тоноян. Арташес является сыном генерала, советника главы Минобороны.