Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Арестован сын советника министра обороны Армении

10:00 989

Сын одного из советников министра обороны Армении Сурена Папикяна арестован по делу об убийстве 24-летнего мужчины у дома «криминального авторитета» Рустама Степаняна, пишут армянские СМИ.

15 августа 24-летнего Мамикона Д. обнаружили с огнестрельным ранением в селе Прошян. Его доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Отмечается, что умерший не был связан с криминальными кругами. Причины, по которым он оказался на месте происшествия и получил ранение, пока неизвестны.

По данным СМИ, правоохранители нашли трех подозреваемых, суд уже арестовал их. Один из них – Арташес Тоноян. Арташес является сыном генерала, советника главы Минобороны.

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 264
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 635
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6763
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7208
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 632
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5727
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 964
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2540
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 542
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1002
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1043

