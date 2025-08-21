США не собираются выкладываться за Украину

Пентагон дал понять, что США намерены сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине, «оставляя ведущую роль в поддержании долгосрочного мира европейским партнерам».

Как сообщает Politico, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби на недавней встрече с европейскими коллегами подчеркнул, что Вашингтон вряд ли выделит значительные военные или воздушные силы для обеспечения безопасности Украины.

Такая позиция вызвала обеспокоенность среди союзников по НАТО на фоне противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа. Он изначально выразил готовность направить американские войска, но затем ограничился предложением воздушной поддержки европейским силам.

В то же время, по информации The Times, европейские лидеры призвали США разместить истребители в Румынии в рамках мер по усилению гарантий безопасности для Украины.