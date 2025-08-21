USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

США не собираются выкладываться за Украину

10:04 964

Пентагон дал понять, что США намерены сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине, «оставляя ведущую роль в поддержании долгосрочного мира европейским партнерам».

Как сообщает Politico, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби на недавней встрече с европейскими коллегами подчеркнул, что Вашингтон вряд ли выделит значительные военные или воздушные силы для обеспечения безопасности Украины.

Такая позиция вызвала обеспокоенность среди союзников по НАТО на фоне противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа. Он изначально выразил готовность направить американские войска, но затем ограничился предложением воздушной поддержки европейским силам.

В то же время, по информации The Times, европейские лидеры призвали США разместить истребители в Румынии в рамках мер по усилению гарантий безопасности для Украины.

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 265
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 638
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6765
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7211
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 636
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5727
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 966
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2542
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 542
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1004
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1044

