Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Кельбаджар принял участие в церемонии открытия магазина «Balland - Кельбаджарский мед, пчелы и продукты пчеловодства», а также заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Кельбаджаре.

* * * 10:05

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на автомобильной дороге Тоганалы – Кельбаджар - Истису.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Ильхам Алиев провел техническое открытие тоннеля Муровдаг протяженностью 11,7 километра, построенного на 13,5-м километре этой дороги.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева также приняли участие в церемонии закладки фундамента 4-го жилого комплекса в городе Кельбаджаре. Президент Азербайджана, кроме того, заложил фундамент Кельбаджарского городского парка.