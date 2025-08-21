USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка

обновлено 10:17
10:17 2543

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Кельбаджар принял участие в церемонии открытия магазина «Balland - Кельбаджарский мед, пчелы и продукты пчеловодства», а также заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Кельбаджаре.

* * * 10:05

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на автомобильной дороге Тоганалы – Кельбаджар - Истису.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Ильхам Алиев провел техническое открытие тоннеля Муровдаг протяженностью 11,7 километра, построенного на 13,5-м километре этой дороги.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева также приняли участие в церемонии закладки фундамента 4-го жилого комплекса в городе Кельбаджаре. Президент Азербайджана, кроме того, заложил фундамент Кельбаджарского городского парка.

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 268
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 639
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6765
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7212
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 637
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5727
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 968
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2544
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 543
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1007
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1046

ЭТО ВАЖНО

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 268
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 639
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6765
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7212
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 637
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5727
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 968
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2544
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 543
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1007
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1046
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться