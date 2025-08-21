ООН взывает – Израиль наступает

ООН призвала к немедленному прекращению огня в Газе после заявления Израиля о начале операции по захвату палестинского анклава. Как передает The Times of Israel, с таким обращением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что немедленное прекращение огня необходимо для предотвращения новых жертв и разрушений, к которым может привести военная операция против города. Также Гутерриш призвал к безусловному освобождению заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС.

Накануне министр обороны Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа силами ЦАХАЛ в рамках операции «Колесницы Гидеона II». Минобороны Израиля намерено мобилизовать дополнительно около 60 000 резервистов — повестки им направят в течение ближайшей недели. Еще примерно 20 000 человек получат вызовы в августе. Одобрение плана совпало с предложением, поддержанным ХАМАС, об освобождении 10 заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня. По данным СМИ, операция по установлению контроля над Газой может продлиться до 2026 года.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг окончательно утвердит план по установлению полного контроля над сектором. The Jerusalem Post сообщает, что он уже поручил ускорить взятие последних опорных пунктов ХАМАС.