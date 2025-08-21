USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

ООН взывает – Израиль наступает

10:35 526

ООН призвала к немедленному прекращению огня в Газе после заявления Израиля о начале операции по захвату палестинского анклава. Как передает The Times of Israel, с таким обращением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что немедленное прекращение огня необходимо для предотвращения новых жертв и разрушений, к которым может привести военная операция против города. Также Гутерриш призвал к безусловному освобождению заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС.

Накануне министр обороны Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа силами ЦАХАЛ в рамках операции «Колесницы Гидеона II». Минобороны Израиля намерено мобилизовать дополнительно около 60 000 резервистов — повестки им направят в течение ближайшей недели. Еще примерно 20 000 человек получат вызовы в августе. Одобрение плана совпало с предложением, поддержанным ХАМАС, об освобождении 10 заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня. По данным СМИ, операция по установлению контроля над Газой может продлиться до 2026 года.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг окончательно утвердит план по установлению полного контроля над сектором. The Jerusalem Post сообщает, что он уже поручил ускорить взятие последних опорных пунктов ХАМАС.

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 271
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 642
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6765
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7214
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 642
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5727
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 969
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2545
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 544
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1010
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1048

