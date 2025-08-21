Массовое отравление фастфудом в Шамкире

Прошлой ночью в Шамкире с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 20 человек. В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) сообщили haqqin.az, что после поступления сигнала на горячую линию «1003» региональное управление агентства совместно с профильными структурами начало расследование инцидента.

Предварительные проверки показали, что люди отравились фастфудом, приобретенным в кафе «Алмалы», расположенном на трассе Шамкир–Газах и принадлежащем гражданину Бахтияру Ахмедову.

Специалисты агентства провели проверки в заведении, отобрали пробы пищи и смывы с поверхностей для лабораторного анализа. Точная причина отравления будет установлена после получения результатов экспертиз. Деятельность кафе временно приостановлена.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили haqqin.az, что начиная с 18:30 вчерашнего дня в отделение скорой помощи Шамкирской центральной районной больницы с симптомами отравления обратились 24 человека — 9 мужчин и 15 женщин.

Среди пострадавших — 14 несовершеннолетних. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, все они отпущены домой.