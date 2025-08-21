USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов

10:45 1053

В Воронежской области силы ПВО в ночь на 21 августа уничтожили «более пяти» украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, в результате падения дронов поврежден объект энергетики. Гусев не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Без электричества остались несколько сел. В РЖД сообщили, что из-за падения дронов задерживалось движение 19 поездов, но вскоре оно было возобновлено. 

Беспилотники также атаковали несколько районов Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Astra, удар пришелся по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Предприятие перерабатывает 5,6 млн тонн нефти в год, что составляет 1,7% российских производственных мощностей (328 млн тонн). Завод впервые подвергся налету дронов в июне 2022 года, последняя атака стала пятой за время войны в Украине.

Это восьмой нефтяной завод, по которому с начала августа ударили украинские беспилотники. До этого были атакованы Новокуйбышевский, Рязанский (оба — 2 августа), Афипский (7 августа), Саратовский, Ухтинский (оба — 10 августа), Волгоградский (13, 14 и 19 августа) и Сызранский (15 августа) НПЗ.

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 21.

Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1054

