МЧС предупреждает население

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий, ожидаемых со второй половины сегодняшнего дня и до 22 августа на территории Азербайджана, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Ведомство предупредило об усилении ветра и осадках, призвав граждан проявлять предельную осторожность. В частности, рекомендуется избегать нахождения рядом с легкими конструкциями, временными строениями, рекламными щитами, линиями электропередачи и высокими деревьями.

В условиях сильного ветра необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение возгораний становится затруднительным. Также граждан предостерегают от купания в море в такие дни.

Во время сильных ливней следует держаться подальше от районов, подверженных селям и наводнениям, а при угрозе незамедлительно подниматься на возвышенные участки.

В случае грозы МЧС советует отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами на открытом воздухе, держаться подальше от линий электропередачи, молниеотводов и водосточных труб, а также не укрываться под деревьями.

Автовладельцам рекомендуется при непогоде остановиться, закрыть окна и оставаться в автомобиле до ее окончания.