Уволят половину американских разведчиков

В информационном бюллетене Управления национальной разведки (ODNI) Габбард заявила, что структура «стала раздутой и неэффективной», а в разведывательном сообществе процветают «злоупотребления властью». Под сокращение попадают Национальный центр по борьбе с распространением и биологической безопасностью, отвечающий за мониторинг оружия массового уничтожения; Центр вредоносного иностранного влияния, который ставит своей задачей защиту демократии; Центр интеграции информации о киберугрозах, курирующий вопросы кибербезопасности, а также ряд других подразделений.

Предполагается, что эти меры позволят сэкономить около $700 млн в год.

Телеканал напоминает, что с момента назначения на должность главы Нацразведки в феврале этого года Габбард выступает против политизации разведывательных данных, что вызывает сопротивление со стороны Демократической партии. Так, она спровоцировала политические споры вокруг вмешательства России в выборы 2016 года, опубликовав документы, ставящие под сомнение официальные выводы о поддержке Москвой предвыборной кампании Дональда Трампа. CBS News отмечает, что в прошлом месяце Габбард рассекретила документы 2016 года и обвинила чиновников администрации тогдашнего президента Барака Обамы в участии в «государственном перевороте», направленном против Трампа.