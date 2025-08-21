USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Уволят половину американских разведчиков

10:53 500

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард распорядилась сократить штат ведомства на 40%, сообщает телеканал CBS News.

В информационном бюллетене Управления национальной разведки (ODNI) Габбард заявила, что структура «стала раздутой и неэффективной», а в разведывательном сообществе процветают «злоупотребления властью». Под сокращение попадают Национальный центр по борьбе с распространением и биологической безопасностью, отвечающий за мониторинг оружия массового уничтожения; Центр вредоносного иностранного влияния, который ставит своей задачей защиту демократии; Центр интеграции информации о киберугрозах, курирующий вопросы кибербезопасности, а также ряд других подразделений.

Предполагается, что эти меры позволят сэкономить около $700 млн в год.

Телеканал напоминает, что с момента назначения на должность главы Нацразведки в феврале этого года Габбард выступает против политизации разведывательных данных, что вызывает сопротивление со стороны Демократической партии. Так, она спровоцировала политические споры вокруг вмешательства России в выборы 2016 года, опубликовав документы, ставящие под сомнение официальные выводы о поддержке Москвой предвыборной кампании Дональда Трампа. CBS News отмечает, что в прошлом месяце Габбард рассекретила документы 2016 года и обвинила чиновников администрации тогдашнего президента Барака Обамы в участии в «государственном перевороте», направленном против Трампа.

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 280
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 644
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6768
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7223
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 649
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5730
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 974
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2553
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 546
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1021
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1055

ЭТО ВАЖНО

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 280
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 644
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6768
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7223
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 649
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5730
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 974
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2553
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 546
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1021
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться