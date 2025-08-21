Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу

Специалист по чтению по губам раскрыл диалог президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске. Слова эксперта привела британская газета Daily Mail.

«Как сообщил специалист по чтению по губам, первыми словами их встречи были слова Трампа: «Наконец-то». Пожимая руки, Трамп сказал: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен», — отмечает издание.

Чтец по губам также рассказал, что в ходе приветствия лидеры двух государств пообещали «помочь» друг другу. Затем, поднявшись на трибуну, американский президент заявил, что стоит пожать руки, поскольку это «создает хорошее впечатление», на что Путин кивнул и протянул Трампу руку.