Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что саммит Североатлантического альянса в 2026 году пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба штаба организации.

«Я хочу поблагодарить Турцию за организацию этой важной встречи. Турция является верным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в обеспечение нашей общей безопасности.

На нашем следующем саммите лидеры продолжат работу по превращению НАТО в более сильный, справедливый и действенный альянс, готовый ответить на критические вызовы нашей безопасности», - сказал генсек альянса.

В последний раз Турция принимала саммит НАТО в Стамбуле в 2004 году.