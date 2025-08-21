USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО

11:04 547

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что саммит Североатлантического альянса в 2026 году пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба штаба организации.

«Я хочу поблагодарить Турцию за организацию этой важной встречи. Турция является верным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в обеспечение нашей общей безопасности.

На нашем следующем саммите лидеры продолжат работу по превращению НАТО в более сильный, справедливый и действенный альянс, готовый ответить на критические вызовы нашей безопасности», - сказал генсек альянса.

В последний раз Турция принимала саммит НАТО в Стамбуле в 2004 году.

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 285
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 650
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6769
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7226
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 657
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5734
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 980
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2558
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 548
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1024
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1059

ЭТО ВАЖНО

