USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов

главное на этот час
Отдел информации
11:06 985

Азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR планирует вложить около 7 млрд долларов в нефтехимический сектор Турции. Как сообщает Daily Sabah, об этом заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз

«Мы рады узнать, что после предварительных инженерных и технико-экономических исследований, проведенных в рамках Master Plan, SOCAR Türkiye планирует реализовать дополнительный нефтехимический проект стоимостью около 7 млрд долларов. Надеемся, что этот проект будет реализован в ближайшее время. Подобные инициативы имеют ключевое значение для снижения дефицита внешней торговли и укрепления макроэкономической стабильности», – отметил Йылмаз.

По словам вице-президента, общий объем инвестиций SOCAR в экономику Турции уже превысил 18 млрд долларов. Компания владеет ведущей турецкой нефтехимической компанией Petkim, а также современным нефтеперерабатывающим заводом STAR в Измире.

Глава нефтехимического направления SOCAR Türkiye Кенан Мирзоев ранее сообщал, что речь идет о создании новых производств полиолефинов. Решение было утверждено советом директоров в декабре, а реализация проекта займет от 5 до 10 лет.

Йылмаз также напомнил о начале поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, назвав это «критическим партнерством». «Поставка азербайджанского газа в Сирию стала возможной благодаря тесному сотрудничеству и координации между Анкарой и Баку. Этот газ будет преобразован в электроэнергию, помогая сирийскому народу, долгие годы страдавшему от тьмы и разрухи», – заявил он.

Йылмаз подчеркнул, что «среди наиболее важных шагов, которые мы предпримем вместе (с Азербайджаном) в ближайшие годы, — это укрепление сотрудничества в инвестициях, позволяющих Азербайджану поставлять еще большие объемы природного газа, а также в экспорте туркменского газа через территорию Азербайджана и Турции таким образом, чтобы это приносило выгоду всем сторонам».

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 289
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 652
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6772
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7228
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 664
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5734
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 986
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2559
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 550
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1028
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1063

ЭТО ВАЖНО

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 289
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 652
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6772
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7228
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 664
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5734
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 986
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2559
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 550
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1028
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1063
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться