Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов

Азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR планирует вложить около 7 млрд долларов в нефтехимический сектор Турции. Как сообщает Daily Sabah, об этом заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

«Мы рады узнать, что после предварительных инженерных и технико-экономических исследований, проведенных в рамках Master Plan, SOCAR Türkiye планирует реализовать дополнительный нефтехимический проект стоимостью около 7 млрд долларов. Надеемся, что этот проект будет реализован в ближайшее время. Подобные инициативы имеют ключевое значение для снижения дефицита внешней торговли и укрепления макроэкономической стабильности», – отметил Йылмаз.

По словам вице-президента, общий объем инвестиций SOCAR в экономику Турции уже превысил 18 млрд долларов. Компания владеет ведущей турецкой нефтехимической компанией Petkim, а также современным нефтеперерабатывающим заводом STAR в Измире.

Глава нефтехимического направления SOCAR Türkiye Кенан Мирзоев ранее сообщал, что речь идет о создании новых производств полиолефинов. Решение было утверждено советом директоров в декабре, а реализация проекта займет от 5 до 10 лет.

Йылмаз также напомнил о начале поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, назвав это «критическим партнерством». «Поставка азербайджанского газа в Сирию стала возможной благодаря тесному сотрудничеству и координации между Анкарой и Баку. Этот газ будет преобразован в электроэнергию, помогая сирийскому народу, долгие годы страдавшему от тьмы и разрухи», – заявил он.

Йылмаз подчеркнул, что «среди наиболее важных шагов, которые мы предпримем вместе (с Азербайджаном) в ближайшие годы, — это укрепление сотрудничества в инвестициях, позволяющих Азербайджану поставлять еще большие объемы природного газа, а также в экспорте туркменского газа через территорию Азербайджана и Турции таким образом, чтобы это приносило выгоду всем сторонам».