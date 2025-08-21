USD 1.7000
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»

слово публицисту
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
Представим себе гипотетическую ситуацию: в нашем мире, где проявления безумия и маниакальных вспышек давно стали нормой, вдруг объединяются люди, сохранившие холодный разум, критическое мышление, классические ценности и гуманистические идеалы. Что из этого родится? Государство философов? Идеал Платона? Увы, все намного печальнее – это будет вновь Платоновская пещера.

Примечательно, что этот сценарий уже был описан в романе Германа Гессе «Игра в бисер». В апреле 1942 года писатель завершает свою главную книгу, «роман старости», над которым работал одиннадцать лет. Когда Гессе начинал его писать, нацисты только поднимались на вершину власти, а когда он ее заканчивал, Третий рейх уже считался непобедимым. «Игра в бисер», по признанию самого автора, была его протестом против фашизма, его попыткой «оживить дух в зараженном, ядовитом мире».

В своей книге Гессе создает «государство в государстве» — Касталию, в которой собраны интеллектуалы, оторванные от внешнего мира. В то время как во внешнем мире царит «эпоха фельетона». Узнаете? Тогда это была промышленная Европа, утопающая в кризисе, сегодня это Facebook, TikTok, словом, массовая культура, вытеснившая культуру настоящую. В гессевской «эпохе фельетона» клоуны рассуждают об экономике, журналисты берутся за философию, политики обсуждают медицину, а наука превращена в легкомысленный аттракцион. Люди увлекаются этим миром фельетонов, чтобы уйти от страха перед катастрофами, войнами, кризисами.

Но в тот момент, когда цивилизация стоит на грани выживания, интеллектуальная элита уходит в «башни из слоновой кости». Для нее важнее не общество, а сохранение знаний, создание «универсальной науки», правила усложненной «игры в бисер». Главный герой романа Йозеф Кнехт превращается в мастера этой игры, виртуоза, образец и в итоге становится Магистром. Гессе словно собрал вместе всех сократов, монтеней и паскалей. Но какая от этого польза?

В самом названии романа звучит холодная ирония. Когда рушится мир и его духовные устои, интеллектуалы вместо борьбы и сопротивления предпочитают играть в бисер. Возможно, Гессе видел в этом единственный путь спасения, хотя не мог не понимать, что это бегство, которое не спасает. Поняв всю бесплодность Касталии, Кнехт возвращается в общество, посвящает себя учительству и умирает. То есть платит за истину собственной жизнью.

Смысл романа прозрачен: никакая внутренняя эмиграция, никакая «игра в бисер» цивилизацию не спасет. Даже величайшие умы, если они замыкаются в своем круге, становятся абсолютно бесполезными. Спасение не в отрешенности, а в борьбе. Надо быть среди людей, жить в их мире, противостоять эпохе фельетона, а не дистанцироваться от нее за броней собственного интеллекта.

Выбор башни из слоновой кости — та же форма бегства, что и жизнь в мире фельетонов. Разница лишь в декорациях. Но оба пути — это уклонение от реальности.

Гессе оставляет нам жесткое напоминание: «На безопасный путь отправляют только слабых». И он прав: мир спасается не бегством, а сопротивлением.

