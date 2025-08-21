Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов обсуждать «обмен территориями» с Россией и оценивает, что для захвата Донбасса российской армией может потребоваться еще четыре года. Об этом Зеленский сообщил на встрече с журналистами 20 августа.

По словам президента Украины, прежде чем говорить о готовности Украины к каким-либо уступкам, необходимо понять позицию Москвы.

«Сейчас в общей сложности где-то 67–69% они удерживают. То есть за почти четыре года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И потому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, – это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще четыре года», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины ситуация в регионе особенно болезненная: «Мой дед воевал против немецких нацистов за Славянск, Краматорск и Мариуполь. И таких семей очень много, поэтому это очень болезненный момент».

Зеленский заявил, что Россия не сможет закрепиться в Сумской области: «В сегодняшних реалиях это вопрос времени – несколько месяцев – и их не будет в Сумской области». По его мнению, в перспективе россияне не получат и Харьковскую область.

Комментируя ситуацию в Николаевской области, президент Украины отметил: «Говорить о Николаевской области, что они готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас».

Зеленский подчеркнул, что Украина юридически не признает оккупацию никаких территорий: «Моя позиция такова».

По словам Зеленского, на данный момент говорить о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште преждевременно, несмотря на обещание американского лидера Дональда Трампа повлиять на политику Венгрии.

Он рассказал, что после звонка Трампа Путину договорились, что встречу будут координировать госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и спецпосланник Стив Уиткофф.

«Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И я очень хотел, чтобы Европа присутствовала», – подчеркнул Зеленский.

Изначально предполагалось, что трехсторонняя встреча состоится после обсуждения архитектуры гарантий безопасности в Вашингтоне, но Трамп предложил изменить последовательность переговоров.

«Я сразу отреагировал, мы готовы. А что, если россияне не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если россияне не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это. Мы надеемся, что Америка будет реагировать», – отметил президент.

Зеленский считает, что встреча должна пройти в нейтральной стране Европы – например, в Австрии или Швейцарии. Он также назвал приемлемым вариантом Турцию.

«Турция для нас – это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий – это тоже проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть», – сказал он.

Что касается Будапешта как площадки, президент отметил: «Сегодня это непросто. Потому что есть единство всех стран Европы в поддержке Украины во время войны. И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины».

Зеленский сообщил, что украинская армия уничтожила до 90% российских военных, пытавшихся закрепиться на Покровском направлении.

«На Покровском направлении – там, где было просачивание через наши линии, уничтожаем российские войска, которые прошли вглубь. Уничтожили их на 90%, почти на 100%», – заявил президент Украины.

По его словам, на других участках фронта ситуация остается без существенных изменений. В Донецкой области 54-я бригада «восстанавливает положение», а в Луганской области есть «определенные хорошие результаты».

Зеленский также отметил наращивание сил противника на запорожском направлении: «Видим, что они продолжают перевод части войск с Курского направления на Запорожье. Наши позиции там не потеряны».

В Харьковской области ситуация стабильная, в районе Купянска проводится контрдиверсионная операция.

«Сумы: угроз продвижения мы не видим», – уточнил Зеленский.

Отдельно он прокомментировал ситуацию в Курской области: «В Курской области держим наше присутствие. Благодаря этому присутствию на сегодня десятки тысяч личного состава русских там находятся и их не перебрасывают в Донецкую область и другие направления».