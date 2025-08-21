Ким Чен Ын раздал награды за участие в войне с Украиной

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял офицеров армии, участвовавших в боях с украинской армией в Курской области России.

Как пишут зарубежные СМИ, Ким Чен Ын заслушал доклад от командующих и «высоко оценил» участие своих военных в боях в Курской области. Военные прибыли на первую церемонию вручения государственных наград за «бессмертные подвиги в зарубежных боевых операциях».

«Наша армия — героическая. Потому что наша армия состоит из сыновей, чьи жизни отдал наш героический народ и которых он воспитал. Наша армия в полной мере продемонстрировала свои уникальные качества. Этот результат закрепил за ней звание и репутацию самой могущественной армии в мире, дав всем ясное понимание этого. Наша армия сейчас делает то, что должна делать и что необходимо делать. Она будет делать это и в будущем», — сказал Ын.