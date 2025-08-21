USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Ким Чен Ын раздал награды за участие в войне с Украиной

11:27 291

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял офицеров армии, участвовавших в боях с украинской армией в Курской области России.

Как пишут зарубежные СМИ, Ким Чен Ын заслушал доклад от командующих и «высоко оценил» участие своих военных в боях в Курской области. Военные прибыли на первую церемонию вручения государственных наград за «бессмертные подвиги в зарубежных боевых операциях».

«Наша армия — героическая. Потому что наша армия состоит из сыновей, чьи жизни отдал наш героический народ и которых он воспитал. Наша армия в полной мере продемонстрировала свои уникальные качества. Этот результат закрепил за ней звание и репутацию самой могущественной армии в мире, дав всем ясное понимание этого. Наша армия сейчас делает то, что должна делать и что необходимо делать. Она будет делать это и в будущем», — сказал Ын.

Иранские корабли запускают ракеты
Иранские корабли запускают ракеты видео
11:35 299
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту
11:08 656
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти
В который раз о загрязнении азербайджанской нефти продолжение главной темы
20 августа 2025, 21:43 6774
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод
Россия атаковала Украину 641 дроном и ракетой: под ударом и американский завод обновлено 11:23
11:23 7232
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
Зеленский о боях под Покровском: «Уничтожили их на 90%, почти на 100%»
11:22 675
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского все еще актуально
20 августа 2025, 20:00 5735
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов главное на этот час
11:06 993
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка
Алиевы в Кельбаджаре: открыт тоннель Муровдаг, заложен фундамент жилых комплексов и парка обновлено 10:17
10:17 2568
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
Турция впервые за 21 год примет саммит НАТО
11:04 550
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу
Что Трамп и Путин тихо сказали друг другу видео
10:57 1030
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
10:45 1067

