Cожжение американского флага теперь будет дорого стоить

Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, который в определенных случаях позволит привлекать к ответственности за сожжение американского флага, сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на источники в администрации.

По информации источника, указ может быть подписан 21 августа. При этом сам акт сожжения флага не станет противозаконным. По замыслу администрации, ответственность наступит только в тех случаях, когда сожжение приведет к негативным последствиям, например, травмам людей. В таких ситуациях действия виновных будут квалифицироваться как нарушение общественного порядка, хулиганство или нарушение экологического законодательства, пояснил собеседник телеканала.

Трамп поручит генеральному прокурору Пэм Бонди пересмотреть старые дела о сожжении флага и оценить возможность привлечения виновных к ответственности.

Сожжение государственного флага США в качестве формы протеста не считается нарушением закона благодаря решению Верховного суда 1989 года, который признал такие действия конституционным правом на свободу слова. Несмотря на попытки Конгресса изменить эту практику посредством законодательных поправок, Верховный суд заблокировал эти инициативы.

Примечательно, что в 2020 году Трамп заявил, что сожжение флага должно караться годом тюремного заключения, и призвал Верховный суд пересмотреть свое решение. В 2024 году он также высказывался о намерении добиться принятия конституционной поправки, запрещающей сожжение флага.

