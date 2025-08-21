Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?

В опубликованном несколько дней назад отчете Министерства финансов Азербайджанской Республики отмечены рост объема субсидий, направляемых в аграрный сектор, и одновременно снижение продуктивности в сельском хозяйстве. С 2020 по 2024 год из государственного бюджета на субсидирование производителей сельскохозяйственной продукции и предоставление льгот было выделено более 2,2 миллиарда манатов. При этом в документе особо подчеркивается несоответствия между увеличением объема субсидий и сокращением производства.

В частности, в отчете отмечено: «Несмотря на то что коэффициенты по субсидиям на посевы, ежегодно определяемые решением Совета по аграрным субсидиям, периодически повышаются, объем производства по этим видам продукции сокращается. Производство не соответствует даже объему использованных субсидий». Ранее аналогичные выводы содержались также в заключении Счетной палаты к проекту закона «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2024 год» и в «Годовом отчете об исполнении государственного бюджета за 2024 год». В этих документах было зафиксировано, что при устойчивом росте объемов субсидирования урожайность в растениеводстве и животноводстве демонстрирует тенденцию к снижению. Согласно данным, начиная с 2020 года общий объем субсидий, выделяемых на растениеводство, а также размер субсидий в расчете на один гектар земли систематически увеличивались. Тем не менее, в 2024 году стоимость продукции растениеводства на один гектар снизилась на 434,1 маната, что составляет 13 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на то, что общая площадь посевов сельскохозяйственных культур, включая многолетние насаждения, увеличилась на 345,4 тысячи гектаров или на 19,4 процента, составив 89,9 процента всех пригодных для земледелия земель, результативность производства так и не выросла. Схожая ситуация наблюдается и в животноводстве. При действующих субсидиях, составляющий 100 манатов за каждого теленка, рожденного методом искусственного осеменения, а также льготах в размере 60 процентов от стоимости племенного скота по линии Агентства по аграрным кредитам и развитию, поголовье крупного рогатого скота, а также овец и коз, начиная с 2016 года (за исключением 2020 года), стабильно сокращалось и составило к концу 2024 года соответственно 2 миллиона 459,7 тысячи и 6 миллионов 850,2 тысячи голов. Комментируя для haqqin.az эту ситуацию, экономист Рауф Гараев отметил необходимость обеспечить полную прозрачность в механизме распределения субсидий. По его словам, при их выделении должен публиковаться полный график с указанием, на какие именно виды продукции направляются государственные средства. Отсутствие подобной информации создает непрозрачность и позволяет предположить наличие частной заинтересованности. Экономисты и юристы ранее обращались в Центральный банк с предложением представлять данные о субсидиях в виде таблиц, в которых была бы видна конкретика — какие продукты и в каких объемах получают поддержку.

По словам Гараева, проблемы наблюдаются и в сфере лизинга. Предприниматели должны иметь возможность приобретать оборудование на льготных условиях на такой срок, который был бы выгоден для малого и среднего бизнеса. В противном случае значительная часть средств уходит исключительно на оборудование, не оставляя возможностей для эффективного ведения хозяйственной деятельности. В свою очередь, эксперт по сельскому хозяйству Акиф Насирли подчеркнул, что представленные данные не должны создавать впечатление ненужности госсубсидий, хотя, по словам эксперта, их размер для фермеров остается невысоким, а порядок предоставления - неэффективным. “Фермеры могут обналичить только 25 процентов выделенной суммы, чего в лучшем случае хватает только на вспашку земли, - подчеркнул Насирли. - Остальные 75 процентов перечисляются на специальную карту, с которой удобрения, семена и другие средства можно приобретать только у строго определенных компаний». По словам эксперта, это создает дополнительные риски: компании, обладающие монополией в системе закупок, нередко продают потребителям некачественные препараты или семена. В результате фермеры либо терпят убытки в борьбе с вредителями и болезнями растений, либо получают низкий урожай.