Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном

Власти Армении готовятся ввести упрощения и новые регулирования на всех пограничных пунктах страны, включая погранпункты с Азербайджаном, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«При использовании биометрических паспортов действуют совершенно новые процедуры. Методы, когда нужно прикасаться к людям, обыскивать, исчезнут во всех странах, включая границы Армении, через 5-10 лет. И мы пойдем на упрощения не только на армяно-азербайджанской границе, но и на всех наших пограничных пунктах, чтобы максимально упростить бизнес-среду, экспорт, импорт, транзит. Мы готовы к любым упрощениям, которые вписываются в рамки пяти принципов», - сказал Пашинян.

По его словам, Армения ежедневно работает над подписанием мирного соглашения с Азербайджаном, а на предстоящих в 2026 году выборах гражданам предстоит сделать выбор между миром и отсутствием мира. «Я не хочу говорить «мир» и «война», скажу мягче: между миром и отсутствием мира», - сказал он.