Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Суд вынес решение по делу певицы Раксаны

обновлено 15:33
Инара Рафикгызы
15:33 3026

Состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на меру пресечения в виде ареста в отношении певицы Раксаны Исмаиловой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, процесс в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Гадима Бабаева завершился вынесением решения, согласно которому апелляционная жалоба не удовлетворена, решение суда первой инстанции остается в силе.

*** 12:23

Несколько дней назад к следствию был привлечен муж певицы Раксаны Исмаиловой, Фазиль Амирасланов, после того как саму певицу арестовали по обвинению в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, Фазиль Амирасланов прибыл в Баку и уже дал показания следствию.

Напомним, 16 августа в Сабунчинском районе полиция задержала 45-летнюю (1979 г.р.) Раксану Исмаилову на основании жалоб граждан. В ходе расследования выяснилось, что она завладела золотыми украшениями на сумму 35 тыс. манатов и деньгами в размере 520 тыс. долларов, принадлежащими двум потерпевшим.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Р.Исмаилова задержана в качестве обвиняемой, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде четырех месяцев ареста. На это решение подана апелляция, которая будет рассмотрена сегодня в Бакинском апелляционном суде.

Потерпевший, Гюндуз Мамедов, накануне опубликовал видеозаявление, в котором рассказал, что был обманут Раксаной Исмаиловой и ее мужем. В 2022 году у его тестя, Мешадиали Наигиева, возникли проблемы с миграцией и гражданством, и Исмаилова с мужем обещали помочь их решить. Потерпевший заявил, что лично передал им 520 тыс. долларов.

ЭТО ВАЖНО

