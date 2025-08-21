Синоптики прогнозируют сильный ветер в Азербайджане

22 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер, который во второй половине дня постепенно ослабнет. Температура воздуха ночью составит 21-25°С, днем — 26-30°С.
В регионах страны в основном ожидается сухая погода. Днем в отдельных горных районах возможны кратковременные ливни и грозы, ночью и утром — туман. Ветер западный, местами усиливающийся. Температура ночью 21-25°С, днем 31-36°С.
На пляжах Апшерона также прогнозируется сильный северо-западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26°С, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27°С.