Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Синоптики прогнозируют сильный ветер в Азербайджане

13:59 880

22 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер, который во второй половине дня постепенно ослабнет. Температура воздуха ночью составит 21-25°С, днем — 26-30°С.

В регионах страны в основном ожидается сухая погода. Днем в отдельных горных районах возможны кратковременные ливни и грозы, ночью и утром — туман. Ветер западный, местами усиливающийся. Температура ночью 21-25°С, днем 31-36°С.

На пляжах Апшерона также прогнозируется сильный северо-западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26°С, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27°С.

Россия отвергает планы Европы по Украине
Россия отвергает планы Европы по Украине
15:37 2
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией обновлено 13:18
13:18 7459
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
11:06 3094
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
14:58 1050
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
15:20 358
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
14:57 933
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
14:55 723
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном новость дополнена
14:44 3524
Зеленский о русском языке
Зеленский о русском языке обновлено 14:19
14:19 4901
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов обновлено 14:05
14:05 3283
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
14:02 963

