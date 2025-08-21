USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Белорусы вооружаются ядерными боеголовками

14:02 963

В Беларуси рассматривается вопрос оснащения ракет для РСЗО «Полонез» ядерными боеголовками. Об этом заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович после совещания у президента Александра Лукашенко, которое было посвящено ракетному производству.

По словам Вольфовича, «Полонез» уже имеет ракеты с дальностью 300 км.

«Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты 300 км. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Уже ставятся вопросы оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные», — сказал госсекретарь Совбеза.

РСЗО «Полонез» впервые была продемонстрирована на военном параде в Минске 9 мая 2015 года. 16 июня 2016 в Гомельской области прошли первые боевые пуски. Изначально система представляла собой пусковую установку для китайских ракет A200 на шасси МЗКТ-7930. Дальность стрельбы составляла от 50 до более 200 км. 

Россия отвергает планы Европы по Украине
Россия отвергает планы Европы по Украине
15:37 3
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией обновлено 13:18
13:18 7459
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
11:06 3095
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
14:58 1052
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
15:20 361
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
14:57 934
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
14:55 726
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном новость дополнена
14:44 3526
Зеленский о русском языке
Зеленский о русском языке обновлено 14:19
14:19 4903
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов обновлено 14:05
14:05 3284
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
14:02 964

