Белорусы вооружаются ядерными боеголовками

В Беларуси рассматривается вопрос оснащения ракет для РСЗО «Полонез» ядерными боеголовками. Об этом заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович после совещания у президента Александра Лукашенко, которое было посвящено ракетному производству.

По словам Вольфовича, «Полонез» уже имеет ракеты с дальностью 300 км.

«Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты 300 км. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Уже ставятся вопросы оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные», — сказал госсекретарь Совбеза.

РСЗО «Полонез» впервые была продемонстрирована на военном параде в Минске 9 мая 2015 года. 16 июня 2016 в Гомельской области прошли первые боевые пуски. Изначально система представляла собой пусковую установку для китайских ракет A200 на шасси МЗКТ-7930. Дальность стрельбы составляла от 50 до более 200 км.