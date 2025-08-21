Офис Зеленского об отправке иностранных войск в Украину

Киев не планирует проводить референдум о внесении поправок в конституцию, предусматривающих признание захваченных Россией территорий. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.

«Нет, мы этого не планируем, и в данный момент мы не намерены уступать какую-либо часть нашей территории. Но сегодня мы реалисты и понимаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия», – заявил Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина готова обсуждать вопрос территорий с Москвой. «Зеленский ясно дал понять: все территориальные вопросы будут обсуждаться на его двусторонней встрече с Путиным. Более того, переговоры должны начинаться с нынешней линии фронта, и мы ни в коем случае не откажемся от наших национальных территорий», – пояснил глава Офиса президента.

Ермак сообщил, что ряд стран, включая Германию, Великобританию и Францию, готовы направить войска в Украину. «Я могу подтвердить, что более трех стран готовы направить солдат, но не хочу называть конкретные государства, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, действительно есть среди них. Все это нужно согласовать с Соединенными Штатами, чтобы сохранить единство нашего фронта и выработать общие правила боевых действий», – заявил он, комментируя возможность участия Парижа, Берлина и Лондона.

По его словам, союзные войска «будут точно на нашей земле». Говоря о численности контингентов, Ермак отметил, что в настоящее время проводится оценка потребностей. «У нас длинная граница с Россией, и наши командиры анализируют, какой размер иностранных контингентов необходим для ее охраны. Нужно определить характер их мандата, способы развертывания, прерогативы и границы миссии», – добавил он.