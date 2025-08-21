Украинцы выбили россиян из Толстого

По их словам, освободить «большую часть» Толстого удалось благодаря работе военных из 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Какая именно часть поселка перешла под контроль ВСУ — не уточняется.

По данным аналитиков проекта DeepState, Толстое в Волновахском районе находится примерно в 7 километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

С начала июля 2025 года вблизи населенного пункта продолжались бои, в середине месяца село было захвачено россиянами.