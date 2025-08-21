USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Украинцы выбили россиян из Толстого

14:21 961

Украинские военные вернули под контроль Сил обороны Украины большую часть населенного пункта Толстое (Толстой) Донецкой области, передают украинские СМИ.

По их словам, освободить «большую часть» Толстого удалось благодаря работе военных из 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Какая именно часть поселка перешла под контроль ВСУ — не уточняется.

По данным аналитиков проекта DeepState, Толстое в Волновахском районе находится примерно в 7 километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

С начала июля 2025 года вблизи населенного пункта продолжались бои, в середине месяца село было захвачено россиянами.

Россия отвергает планы Европы по Украине
Россия отвергает планы Европы по Украине
15:37 7
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией обновлено 13:18
13:18 7462
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
11:06 3097
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
14:58 1054
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
15:20 364
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
14:57 941
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
14:55 729
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном новость дополнена
14:44 3528
Зеленский о русском языке
Зеленский о русском языке обновлено 14:19
14:19 4908
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов обновлено 14:05
14:05 3288
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
14:02 967

ЭТО ВАЖНО

Россия отвергает планы Европы по Украине
Россия отвергает планы Европы по Украине
15:37 7
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией обновлено 13:18
13:18 7462
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
11:06 3097
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
14:58 1054
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
15:20 364
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
14:57 941
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
14:55 729
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном новость дополнена
14:44 3528
Зеленский о русском языке
Зеленский о русском языке обновлено 14:19
14:19 4908
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов обновлено 14:05
14:05 3288
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
14:02 967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться