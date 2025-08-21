Украинцы выбили россиян из Толстого

Украинские военные вернули под контроль Сил обороны Украины большую часть населенного пункта Толстое (Толстой) Донецкой области, передают украинские СМИ.
По их словам, освободить «большую часть» Толстого удалось благодаря работе военных из 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Какая именно часть поселка перешла под контроль ВСУ — не уточняется.
По данным аналитиков проекта DeepState, Толстое в Волновахском районе находится примерно в 7 километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.
С начала июля 2025 года вблизи населенного пункта продолжались бои, в середине месяца село было захвачено россиянами.