Задержан подозреваемый в подрывах «Северных потоков»

Полиция Италии задержала мужчину, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры ФРГ.
Согласно информации, задержанный — гражданин Украины Сергей К.
Его арест был произведен на основании европейского ордера, выданного Федеральным судом Германии. Мужчину обвиняют в участии в организации взрывов и антиконституционной диверсии.
Следствие предполагает, что Сергей К. входил в состав экипажа парусной яхты «Андромеда», которую использовали для доставки и установки взрывчатки на трубопроводы в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Арест в Италии последовал вскоре после задержания в Польше еще одного предполагаемого участника диверсии — украинца Владимира Ж.