Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Задержан подозреваемый в подрывах «Северных потоков»

14:31 1193

Полиция Италии задержала мужчину, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры ФРГ.

Согласно информации, задержанный — гражданин Украины Сергей К.

Его арест был произведен на основании европейского ордера, выданного Федеральным судом Германии. Мужчину обвиняют в участии в организации взрывов и антиконституционной диверсии.

Следствие предполагает, что Сергей К. входил в состав экипажа парусной яхты «Андромеда», которую использовали для доставки и установки взрывчатки на трубопроводы в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Арест в Италии последовал вскоре после задержания в Польше еще одного предполагаемого участника диверсии — украинца Владимира Ж.

Россия отвергает планы Европы по Украине
Россия отвергает планы Европы по Украине
15:37 12
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией обновлено 13:18
13:18 7464
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
11:06 3099
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
14:58 1056
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
15:20 366
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
14:57 943
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
14:55 730
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном новость дополнена
14:44 3529
Зеленский о русском языке
Зеленский о русском языке обновлено 14:19
14:19 4909
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов обновлено 14:05
14:05 3288
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
14:02 968

