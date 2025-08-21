Задержан подозреваемый в подрывах «Северных потоков»

Полиция Италии задержала мужчину, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры ФРГ.

Его арест был произведен на основании европейского ордера, выданного Федеральным судом Германии. Мужчину обвиняют в участии в организации взрывов и антиконституционной диверсии.

Следствие предполагает, что Сергей К. входил в состав экипажа парусной яхты «Андромеда», которую использовали для доставки и установки взрывчатки на трубопроводы в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Арест в Италии последовал вскоре после задержания в Польше еще одного предполагаемого участника диверсии — украинца Владимира Ж.