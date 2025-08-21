USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Евросоюз в ожидании деталей Зангезурского коридора

14:36 758

Европейский союз уделяет большое внимание транспортным маршрутам, способным укрепить региональную интеграцию. Евросоюз пока ожидает уточнения деталей проекта Зангезурского коридора («Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своих обсуждениях с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана после саммита в Вашингтоне предложила поддержку и экспертизу Евросоюза для практической реализации достигнутых договоренностей, включая вопросы транспортной связанности», - сказала она.

По словам Хиппер, Евросоюз продолжит дальнейшие обсуждения с Баку и Ереваном с целью выявить новые направления сотрудничества и поддержки со стороны ЕС процесса нормализации отношений.

Россия отвергает планы Европы по Украине
Россия отвергает планы Европы по Украине
15:37 15
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией обновлено 13:18
13:18 7465
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
11:06 3100
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
14:58 1057
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
15:20 368
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
14:57 947
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
14:55 733
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном новость дополнена
14:44 3531
Зеленский о русском языке
Зеленский о русском языке обновлено 14:19
14:19 4915
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов обновлено 14:05
14:05 3290
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
14:02 969

ЭТО ВАЖНО

Россия отвергает планы Европы по Украине
Россия отвергает планы Европы по Украине
15:37 15
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией обновлено 13:18
13:18 7465
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
11:06 3100
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
14:58 1057
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
15:20 368
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
14:57 947
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
14:55 733
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном новость дополнена
14:44 3531
Зеленский о русском языке
Зеленский о русском языке обновлено 14:19
14:19 4915
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов обновлено 14:05
14:05 3290
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
14:02 969
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться