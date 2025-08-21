Евросоюз в ожидании деталей Зангезурского коридора

Европейский союз уделяет большое внимание транспортным маршрутам, способным укрепить региональную интеграцию. Евросоюз пока ожидает уточнения деталей проекта Зангезурского коридора («Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своих обсуждениях с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана после саммита в Вашингтоне предложила поддержку и экспертизу Евросоюза для практической реализации достигнутых договоренностей, включая вопросы транспортной связанности», - сказала она.

По словам Хиппер, Евросоюз продолжит дальнейшие обсуждения с Баку и Ереваном с целью выявить новые направления сотрудничества и поддержки со стороны ЕС процесса нормализации отношений.