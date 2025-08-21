Морские порты Турции выдвинули требование

Турция стала неофициально требовать от судовых агентов письма-заявления о том, что их суда не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы, предназначенные для этой страны. Об этом Reuters сообщили двое собеседников в сфере судоходства.

По их словам, администрация порта устно поручила портовым агентам предоставить письменные гарантии, добавив, что официального циркуляра по этому вопросу не было. Эта инструкция распространяется на все порты Турции.

В гарантийном письме должно быть указано, что владельцы, менеджеры и операторы судов не имеют никаких связей с Израилем и что на борту судна нет определенных видов грузов, в частности, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов или военного оборудования, которые направляются в Израиль, отметил один из собеседников.