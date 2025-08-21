Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти

Кыргызстан воспринимает санкции США и Великобритании против кыргызских «Керемет Банка» и «Капитал Банка» Центральной Азии как давление. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров, обращаясь к американскому коллеге Дональду Трампу и британскому премьер-министру Киру Стармеру, сообщает информагентство «Кабар».

«Они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7%, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление», — сказал он.

Жапаров призвал Трампа и Стармера не «политизировать экономику». «Только в Англию мы ежегодно продаем золота на миллиард долларов. И в таком случае подобное отношение к нам нельзя назвать справедливым», — добавил он.

По его словам, западные страны не могут предъявить ни одного факта нарушения Бишкеком санкций против России, а все операции «Керемет Банка» с рублем проходят под контролем государства.

«В России у нас около 1 млн мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним», — подчеркнул глава государства.