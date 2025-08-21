USD 1.7000
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму

14:57 952

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о проведении спецоперации в районе железнодорожной станции Джанкой в ночь на 21 августа.

По данным военных, силы специальных операций поразили подвижной состав с горюче-смазочными материалами, принадлежащий российским войскам. В результате атаки было осложнено обеспечение южной группировки армии РФ.

Вместе с тем утром 21 августа крымские телеграм-каналы сообщили о пожаре в Джанкое. По их данным, возгорание возникло в результате удара беспилотников по железнодорожной инфраструктуре.

Российские власти информацию об инциденте не подтверждали.

15:37 27
13:18 7471
11:06 3104
14:58 1065
15:20 371
14:55 738
