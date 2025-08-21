Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о проведении спецоперации в районе железнодорожной станции Джанкой в ночь на 21 августа.
По данным военных, силы специальных операций поразили подвижной состав с горюче-смазочными материалами, принадлежащий российским войскам. В результате атаки было осложнено обеспечение южной группировки армии РФ.
Вместе с тем утром 21 августа крымские телеграм-каналы сообщили о пожаре в Джанкое. По их данным, возгорание возникло в результате удара беспилотников по железнодорожной инфраструктуре.
Российские власти информацию об инциденте не подтверждали.