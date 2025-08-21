USD 1.7000
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Дрон атаковал торгпредство России в Швеции

Дрон атаковал торгпредство России в Швеции

15:07 511

Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона. Об этом сообщили в посольстве РФ в Стокгольме.

По информации дипмиссии, инцидент произошел в ночь на 21 августа. Дрон сбросил на здание пакет с краской.

Отмечается, что ранее подобные атаки фиксировались 17 июня и 5 июля 2025 года.

После июльского происшествия по ходатайству российского посольства и полиции шведские власти ввели над торгпредством бесполетную зону, аналогичную установленной над зданием посольства.

Россия отвергает планы Европы по Украине
Россия отвергает планы Европы по Украине
15:37 30
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией обновлено 13:18
13:18 7472
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
11:06 3104
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
В Азербайджане наблюдаются перебои с интернетом
14:58 1070
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО
15:20 373
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
Украинцы поразили российский поезд с топливом в Крыму
14:57 954
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
Кыргызстан обвинил США и Британию в зависти
14:55 738
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном
Пашинян хочет улучшить деловую среду с Азербайджаном новость дополнена
14:44 3538
Зеленский о русском языке
Зеленский о русском языке обновлено 14:19
14:19 4925
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов
Украинцы ударили по российскому НПЗ и остановили движение поездов обновлено 14:05
14:05 3295
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
Белорусы вооружаются ядерными боеголовками
14:02 970

