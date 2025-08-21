Дрон атаковал торгпредство России в Швеции

Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона. Об этом сообщили в посольстве РФ в Стокгольме.
По информации дипмиссии, инцидент произошел в ночь на 21 августа. Дрон сбросил на здание пакет с краской.
Отмечается, что ранее подобные атаки фиксировались 17 июня и 5 июля 2025 года.
После июльского происшествия по ходатайству российского посольства и полиции шведские власти ввели над торгпредством бесполетную зону, аналогичную установленной над зданием посольства.